Galatasaray, EuroLeague Women'da

Galatasaray maça Teja Oblak, Kamiah Smalls, Sehernaz Çidal, Awak Kuier ve Dorka Juhasz beşiyle başladı.

Romanya ekibi karşısında maça hızlı bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılar, Teja Oblak ve Awak Kuier’den gelen sayılarla ilk 5 dakikayı 10-2 önde bitirdi. İyi oyununu çeyreğe yayan Galatasaray, ilk 10 dakikayı 19-10 önde tamamladı. İkinci yarıda geniş rotasyonunu kullanan sarı-kırmızılılarda 11 oyuncu süre buldu. Aradaki farkı ilk maçta olduğu gibi artıran Galatasaray, soyunma odasına 47-18 önde gitti.



Maçta üçüncü çeyrek eşit bir oyunla geçildi. Awak Kuier, Teja Oblak ve Ayşe Cora bu bölümde skor yükünü çeken isimler oldu. Üçüncü çeyrek 65-29 tamamlandı. Son çeyrekte de üstün bir performans sergileyen Galatasaray, salondan 86-46 galip ayrıldı.



EuroLeague Women normal sezonunda B Grubu’nda yer alacak Galatasaray, Sopron Basket (Macaristan), Beretta Famila Schio (İtalya) ve Flammes Carolo Basket (Fransa) ile mücadele edecek. Grupta ilk 3 sırayı alan takımlar organizasyonda ikinci tura yükselecek.