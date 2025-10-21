NTV.COM.TR

FIBA EuroLeague B Grubu üçüncü haftasında Sopron Basket ile Galatasaray Çağdaş Faktoring karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, EuroLeague'de Sopron Basket deplasmanında

Çağdaş Faktoring Kadın Takımı, FIBA EuroLeague B Grubu üçüncü haftasında 22 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Macaristan'ın Sopron Basket takımıyla karşılaşacak.

Macaristan'daki Sopron Spor Salonu'nda oynanacak maç TSİ 19.00'da başlayacak.

Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk iki haftasında İtalya'nın Beretta Famila Schio takımını 73-70, Fransız ekibi Flammes Carolo Basket'i de 62-56 mağlup etti.

Sopron Basket ise ilk iki maçta Flammes Carolo Basket'e 82-54, Beretta Famila Schio'ya da 82-65 yenildi.

