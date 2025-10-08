Galatasaray, EuroLeague'in ilk haftasında Beretta Famila Schio'yu konuk edecek

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar EuroLeague B Grubu ilk hafta maçında 9 Ekim Perşembe günü İtalya'nın Beretta Famila Schio takımını ağırlayacak.



Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.



Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon organizasyonun B Grubu'nda Sopron Basket (Macaristan), Beretta Famila Schio (İtalya) ve Flammes Carolo Basket (Fransa) ile mücadele edecek.