Galatasaray Çağdaş Faktoring, EuroLeague'de Beretta Famila Schio ile kozlarını paylaşacak.

Galatasaray, EuroLeague'in ilk haftasında Beretta Famila Schio'yu konuk edecek

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Takımı, FIBA Kadınlar EuroLeague B Grubu ilk hafta maçında 9 Ekim Perşembe günü İtalya'nın Beretta Famila Schio takımını ağırlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon organizasyonun B Grubu'nda Sopron Basket (Macaristan), Beretta Famila Schio (İtalya) ve Flammes Carolo Basket (Fransa) ile mücadele edecek.

