Galatasaray, evinde 1 puana razı oldu. Zirve yarışı alevlendi

12.04.2026 18:59

Son Güncelleme: 12.04.2026 21:59

Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi

Galatasaray ile Kocaelispor, Süper Lig'in 29. haftasında puanları paylaştı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor karşı karşıya geldi.

 

RAMS Park'ta oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

 

Ev sahibi ekibin golünü 30. dakikada Leroy Sane kaydetti. Kocaelispor'un sayısı ise 72. dakikada Bruno Petkovic'ten geldi.

 

Bu skorun ardından son 3 maçta 2. kez puan kaybı yaşayan sarı-kırmızılılar, 68 puanla liderliğini sürdürdü. Galatasaray'ın en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı ise 2'ye düştü. Üst üste 2. kez berabere kalan Kocaelispor ise 35 puanla 8. sırada yer aldı.

 

Galatasaray, Süper Lig'de gelecek hafta Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak. Kocaelispor ise Göztepe'yi ağırlayacak.

 

ZİRVEDE PUAN DURUMU

 

1 - Galatasaray: 68 puan

2 - Fenerbahçe: 66 puan

3 - Trabzonspor: 64 puan

 

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

21:47
DİREK, GOLE İZİN VERMEDİ
84. Dakika: Kocaelispor'a direk engeli. Galatasaray ceza sahasının içinde topla buluşan Agyei'nin çaprazdan vuruşu direkten oyun alanına geri döndü.
21:35
MAÇTA EŞİTLİK VAR
72. Dakika: Kocaelispor eşitliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta Can Keleş'in içeri çevirdiği topla buluşan Tayfur Bingöl, arka direkteki Petkovic'i gördü. Hırvat futbolcunun kontrol sonrası vuruşu ağlarla buluştu ve durum 1-1 oldu.
Anadolu Ajansı
21:18
BU KEZ SARA DENEDİ
54. Dakika: Galatasaray ikinci golle burun buruna... Hızlı hücum şansı yakalayan sarı-kırmızılılarda sağ kanattan ceza sahasına giren Sane'nin içeri çevirdiği topa Sara'nın tek vuruşunda top, kalecide kaldı.
IHA
21:13
SANE VURDU, SERHAT ÇIKARDI
51. Dakika: Leroy Sane, ikinci golüne çok yaklaştı. Ceza sahası dışında topla buluşan Leroy Sane'nin uzak mesafeden vuruşunu kaleci Serhat kornere çeldi.
IHA
21:07
İKİNCİ YARI BAŞLADI
Karşılaşmanın ikinci devresi başladı.
IHA
20:50
İLK DEVRE BİTTİ
Galatasaray, Kocaelispor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Anadolu Ajansı
20:32
İLK GOL GELDİ
30. Dakika: Galatasaray 1-0 önde. Sol kanattan gelişen atakta Jakobs'un ortasını kafasıyla tamamlayan Leroy Sane, sarı-kırmızılıları öne geçirdi.
Anadolu Ajansı
20:31
İKİ GÜZEL HAREKET
28. Dakika: Galatasaray çok etkili geldi. Kocaelispor ceza sahasının dışına seken topu kontrol eden Gabriel Sara'nın yay üzerinden şutunu kaleci Serhat son anda çeldi.
20:29
KOCAELİSPOR NET FIRSATI TEPTİ
26. Dakika: Karşı karşıya kaçtı. Galatasaray savunmasının hatasının ardından araya giren Agyei, ceza sahasının içinde vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Dönen topu sarı-kırmızılı futbolcular uzaklaştırdı.
Anadolu Ajansı
20:23
İLK FIRSATI GALATASARAY YAKALADI
21. Dakika: Galatasaray gole yaklaştı. Sol kanattan kullanılan uzun taç atışı ceza sahası içine gönderildi. Abdülkerim Bardakçı'nın kale önünden kafa vuruşunu kaleci kurtardı.
Anadolu Ajansı
20:16
İLK 15 DAKİKA GOLSÜZ GEÇİLDİ
Mücadelenin ilk 15 dakikasında henüz gol sesi çıkmadı.
Anadolu Ajansı
20:00
MAÇ BAŞLADI
Galatasaray-Kocaelispor karşılaşmasında ilk düdük geldi
Anadolu Ajansı
19:33
BURUK: "MAYIS YAKLAŞIYOR"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "Ligin boyu çok kısaldı. Nisana geldik, mayıs yaklaşıyor. Galatasaraylılar'ın mottosu çalışmaya başladı. Mayıslarda güzel şampiyonluklar yaşadık. Hedefimiz mayısta şampiyonluk yaşayabilmek. Bunun için 6 çok önemli maç var, birisi de bu."
Anadolu Ajansı
19:32
İNAN: "PUANLAR İSTİYORUZ"
Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan: "Geçen hafta da çok zorlu bir maç oynadık. Bugün bir kat daha zor maça çıkacağız. Bu tür maçları oynamak kolay değil ama oyuncuları motive etmek açısından diğer maçlara nazaran kolay oluyor işimiz. Bu maç bizim için çok önemli. Puan ya da puanlar almak istiyoruz. Rakibimiz ligin belki de en güçlü takımı, bunun da farkındayız. Burada olmak her zaman mutluluk veriyor benim için. Bugün de o günlerden biri olacak inşallah. Mutlaka pozisyonlar bulacağız, bunları değerlendirirsek buradan puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyoruz."
Anadolu Ajansı
19:00
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Boey, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, İlkay, Torreira, Sara, Sane, Sallai, Barış Alper. Kocaelispor: Serhat, Ahmet, Dijksteel, Smolcic, Rivas, Susoho, Keita, Show, Agyei, Jo, Serdar.
Anadolu Ajansı

BURUK'TAN 4 DEĞİŞİKLİK

 

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Göztepe müsabakasının ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.

 

Süper Lig'de sezondaki 28 maçta 21 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, haftaya liderlik koltuğunda girdi. Galatasaray, RAMS Park'ta 34 puanlı Kocaelispor'u ağırladı.

 

Okan Buruk, takımını sahaya Uğurcan Çakır, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Gabriel Sara, Roland Sallai ve Barış Alper Yılmaz ilk 11'i ile çıkardı.

 

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Batuhan Şen, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Mario Lemina görev bekledi.

 

Teknik direktör Okan Buruk, hafta içinde Göztepe ile deplasmanda yapılan 27. hafta erteleme maçının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı. Yaser Asprilla'yı sakatlığından dolayı kadroya alamayan Buruk, Eren, Singo ve Lemina'yı, yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Abdülkerim, Jakobs, Torreira ve Sara'yı 11'de başlattı.

 

GÜNAY GÜVENÇ MAÇ KADROSUNDAN ÇIKARILDI

 

Sakatlığı nedeniyle maç öncesi ısınmada kendisini deneyen kaleci Günay Güvenç, kadrodan çıkarıldı.

 

İki gün önceki antrenmanda iç yan bağında zorlanma yaşayan Günay, ısınmak için sahaya çıktı. Günay Güvenç'in kendini yeterince rahat hissetmemesi nedeniyle maç kadrosunda Batuhan Şen ile değiştirildi.

 

Anadolu Ajansı

Galatasaraylı futbolcular, maç öncesi takım halinde fotoğraf çektirdi.

BARIŞ ALPER'İN 200. MAÇI

 

Milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, Galatasaray kariyerindeki 200. resmi maçında forma giydi.

 

Temmuz 2021'de 1. Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü'nden 21 milyon lira (Dönemin kuruyla 2,1 milyon avro) bonservis bedeliyle transfer edilen Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı ekipteki 5. sezonunu geçiriyor.

 

Geride kalan süreçte 136 Süper Lig, 42 Avrupa kupası, 17 Türkiye Kupası, 4 de TFF Süper Kupa olmak üzere 199 müsabakada forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, Kocaelispor mücadelesiyle ikinci kez "dalya" dedi.

 

Barış Alper, Galatasaray'da 11'i bu sezon olmak üzere 36 gol atma sevinci yaşadı.

Anadolu Ajansı

Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz.

UĞURCAN'A BÜYÜK DESTEK

 

Sarı-kırmızılı taraftarlar, milli kaleci Uğurcan Çakır'a büyük destek verdi.

 

Ligin 28. haftasında eski takımı Trabzonspor'a karşı forma giyen ve bordo-mavili taraftarların büyük tepkisiyle karşılaşan Uğurcan'a Galatasaray taraftarı moral verdi.

 

Uğurcan, ısınmak için sahaya çıktığında taraftarın, "Bu taraftar seninle gurur duyuyor." tezahüratları yapıldı.

 

GALATASARAY TARAFTARINDAN İSRAİL'E PROTESTO

 

Sarı-kırmızılı taraftarlar, İsrail karşıtı pankart açtı.

 

Filistin'de yapılan soykırımı sık sık gündeme getiren Galatasaray taraftarı, ABD ile İran'a saldırarak büyük bir savaşın başlamasına neden olan İsrail'e yine tepki gösterdi.

 

Taraftarlar, kale arkasında "İnsanlık bir olsun Siyonizm yok olsun" yazılı pankart açtı. Pankartta Siyonizm'i İsrail bayrağının renklerinde yazan taraftarlar, "O" harfini ise "Davut Yıldızı" simgesiyle vurguladı.

Anadolu Ajansı

Galatasaray taraftarının açtığı pankart.

LUCESCU UNUTULMADI

 

Galatasaray taraftarı, hayatını kaybeden eski teknik direktörleri Mircea Lucescu'yu andı.

 

Sarı-kırmızılı taraftarlar, 2000-2002 arasında Galatasaray'ı çalıştıran Rumen teknik direktör için kale arkasına, "Seni unutmayacağız" yazılı pankart açtı.

 

Mircea Lucescu anısına mücadele öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

 

Lucescu, Galatasaray'ın başında 2000'de UEFA Süper Kupa'yı kazanırken, 2001-02 yılında Süper Lig'de 15. şampiyonluğuna ulaşarak üçüncü yıldızı takan takımı çalıştırmıştı.

Anadolu Ajansı

Galatasaray taraftarı, hayatını kaybeden eski teknik direktörleri Mircea Lucescu'yu andı.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram