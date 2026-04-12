Galatasaray, evinde 1 puana razı oldu. Zirve yarışı alevlendi

UĞURCAN'A BÜYÜK DESTEK

Sarı-kırmızılı taraftarlar, milli kaleci Uğurcan Çakır'a büyük destek verdi.

Ligin 28. haftasında eski takımı Trabzonspor'a karşı forma giyen ve bordo-mavili taraftarların büyük tepkisiyle karşılaşan Uğurcan'a Galatasaray taraftarı moral verdi.

Uğurcan, ısınmak için sahaya çıktığında taraftarın, "Bu taraftar seninle gurur duyuyor." tezahüratları yapıldı.

GALATASARAY TARAFTARINDAN İSRAİL'E PROTESTO

Sarı-kırmızılı taraftarlar, İsrail karşıtı pankart açtı.

Filistin'de yapılan soykırımı sık sık gündeme getiren Galatasaray taraftarı, ABD ile İran'a saldırarak büyük bir savaşın başlamasına neden olan İsrail'e yine tepki gösterdi.

Taraftarlar, kale arkasında "İnsanlık bir olsun Siyonizm yok olsun" yazılı pankart açtı. Pankartta Siyonizm'i İsrail bayrağının renklerinde yazan taraftarlar, "O" harfini ise "Davut Yıldızı" simgesiyle vurguladı.