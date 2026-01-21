Galatasaray, evinde Atletico Madrid ile berabere kaldı! Son durak Manchester
21.01.2026 16:49
Son Güncelleme: 21.01.2026 22:39
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği Atletico Madrid ile puanları paylaştı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray ile İspanya temsilcisi Atletico Madrid karşı karşıya geldi.
RAMS Park'ta oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Konuk ekip, 4. dakikada Giuliano Simeone'nin golüyle 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılılar, 20. dakikada Marcos Llorente'nin kendi kalesine attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı.
Bu skorun ardından Şampiyonlar Ligi'nde puanını 10 yapan Galatasaray, maç fazalasıyla 16. sırada yer aldı. Üç maçlık galibiyet serisi sona eren Atletico Madrid ise 13 puanla 8. basamakta yer buldu.
Galatasaray, Devler Ligi lig etabı 8. ve son hafta maçında 28 Ocak Çarşamba günü Manchester City deplasmanına çıkacak. Atletico Madrid ise Bodo/Glimt'i ağırlayacak.
Galatasaraylı Sallai ve Atletico Madrid'den Almada'nın ikili mücadelesi.
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
GALATASARAY 1-1 ATLETICO MADRID
1' Maç başladı.
3' İlk tehlike Atletico'dan... Sağ kanattan gelişen atakta Giuliano'nun içeriye çevirdiği topu kontrol eden Koke'nin şutu yan ağlarda kaldı.
4' Galatasaray kaleyi yokladı! Ön alan baskısıyla topu kapan Lemina'nın şutu kaleci Oblak'ta kaldı.
4' Maalesef top ağlarda... Sol kanattan gelişen Atletico atağında Ruggeri'nin ortasını arka direkte kafasıyla tamamlayan Giuliano'nun vuruşu ağlarla buluştu ve skor 1-0'a geldi.
20' GOL! Galatasaray eşitliği yakaladı! Sağ kanattan gelişen atakta Roland Sallai'nin içeriye çevirdiği topu Llorente kendi kalesine gönderdi ve durum 1-1 oldu.
24' Atletico Madrid gole yaklaştı… Galatasaraylı Leroy Sane'nin kayarak müdahalesiyle uzaklaştırmak istediği top, yay üzerindeki Alvarez'in önüne düştü. Arjantinli futbolcunun şutu üstten auta gitti.
29' Atletico'da Pubill ve Galatasaray'da Osimhen sarı kart gören isimler.
42' Atletico'da Almada, Sallai'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
45' NET GOL KAÇTI! Galatasaray'ın sağ kanattan gelişen atağında Yunus Akgün'ün içeri çevirdiği topu tamamlamak isteyen Barış Alper'in şutu üstten auta gitti.
İlk yarı sona erdi.
46' İkinci devre başladı.
49' Atletico'da Barrios, Torreira'ya yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.
59' Abdülkerim çizgiden çıkardı! Atletico Madrid'in atağında ceza sahası içine doldurulan topa Pubill'in vuruşunu Abdülkerim Bardakcı çizgiden çıkardı ve tehlikeyi savuşturdu.
61' Galatasaray'da sarı kart gören isim Roland Sallai.
66' Atletico Madrid'de Giuliano, Barış Alper'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
83' Galatasaray'da Mario Lemina, Giuliano'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gören isim oldu.
90+4' İNANILMAZ GOL KAÇTI! Osimhen'in sağ kanattan taşıyıp içeriye çevirdiği topa vuran Sara'nın şutunu kaleci Oblak kurtardı. Dönen topa Eren hamle yaptı ancak savunma araya girdi.
Galatasaray taraftarı, RAMS Park'ı hıncahınç doldurdu.
BURUK'TAN 2 DEĞİŞİKLİK
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.
RAMS Park'taki müsabakaya sarı-kırmızılı takım, Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'i ile çıktı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Batuhan Şen, Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Gabriel Sara, Mauro Icardi, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Yusuf Dağhan Kahraman, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak yer aldı.
Teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11'inde 2 oyuncuyu değiştirdi.
Gaziantep FK maçına ilk 11'de başlayan Mauro Icardi'yi yedeğe çeken Buruk, yerine Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Osimhen'i oynattı. Tecrübeli teknik adam, cezası nedeniyle Gaziantep FK maçında forma giyemeyen Torreira'ya formayı teslim ederken İlkay Gündoğan'ı kulübede oturttu.
Galatasaray, maç öncesi takım halinde fotoğraf çektirdi.
OSIMHEN, 39 GÜN SONRA DÖNDÜ
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, 39 gün sonra sarı-kırmızılı formayla maça çıktı.
Sarı-kırmızılı formayı son olarak 13 Aralık 2025'teki Hesap.com Antalyaspor ile yapılan Süper Lig müsabakasında terleten Osimhen, sonrasında Afrika Uluslar Kupası için Nijerya Milli Takımı'nın kampına dahil oldu.
Nijerya, turnuvayı üçüncü tamamlarken hafta başında İstanbul'a gelen Osimhen, Atletico Madrid maçında sahadıki yerini aldı.
Galatasaraylı Victor Osimhen, Atletico Madrid maçına ilk 11'de başladı.
SARA, ÖZEL ÖNLEMLE KADRODA
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, özel önlemlerle kadroya yazıldı.
Yaklaşık 1 hafta öncesinde sakatlanan ve sol diz dış yan bağlarında yırtık oluşan Gabriel Sara, sakatlığının uzaması riski olmaması nedeniyle sağlık ekibinin özel önlemleriyle Atletico Madrid maçının kadrosuna alındı.
BU SABAH DÖNEN JAKOBS DA KADROYA ALINDI
Senegal Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Ismail Jakobs, bugün sabah İstanbul'a dönerek maç kadrosuna girdi.
Sarı-kırmızılı formayı Osimhen gibi son olarak Antalyaspor mücadelesinde terleten Jakobs, ardından milli takım kampına katıldı. Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşayan 26 yaşındaki sol bek, bu sabah İstanbul'a geldi.
Öğle saatlerinde takıma katılan Jakobs, teknik direktör Okan Buruk tarafından Atletico Madrid maçı kadrosuna alındı.
YAKLAŞIK 50 BİN BAYRAK DAĞITILDI
Galatasaray yönetimi, Atletico Madrid müsabakası için taraftarlara sarı-kırmızılı bayrak dağıttı.
RAMS Park'ta etkileyici bir atmosfer oluşturmak isteyen kulüp yönetimi, mücadele öncesinde Galatasaraylı taraftar için ayrılan her koltuğa birer bayrak bıraktı.
Galatasaraylı taraftarlar, dağıtılan bayraklarla görsel şov oluşturdu.
SÖRLOTH, 5 YIL SONRA TÜRKİYE'DE
Bir dönem Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth, yaklaşık 5 yıl sonra Türkiye'de maça çıktı.
2019-2020 sezonunda bordo-mavili formayı terleten Norveçli santrfor, 22 Eylül 2020'de Almanya'nın Leipzig takımına transfer oldu. Ardından İspanya'da Real Sociedad ve Villareal formaları giyen yıldız santrfor, 2024'te Atletico Madrid'e transfer oldu.
Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra 1 kez 2 Aralık 2020'de Leipzig ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Başakşehir maçı için Türkiye'ye gelen Sörloth, 5 yıl aradan sonra Türkiye'de sahada yer aldı.
Müsabaka öncesinde İspanya'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Barış Alper, Sane, Osimhen.
Atletico Madrid: Oblak, Ruggeri, Llorente, Hancko, Pubill, Koke, Barrios, Almada, Giıliano, Sörloth, Alvarez.