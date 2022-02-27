Galatasaray evinde kazandı (Galatasaray-Çaykur Rizespor maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta maçında Çaykur Rizesporu konuk eden Galatasaray, iki kez geriye düştüğü mücadeleyi 4-2 kazandı

Nef Stadı'ndaki mücadelede Galatasaray'ın gollerini 40 ve 86. dakikalarda Patrick Van Aanholt, 68. dakikada penaltıdan Ryan Babel ve 90+7'de Bafetimbi Gomis kaydetti.

Çaykur Rizespor'un golleri ise 8. dakikada Gedson Fernandes ve 49. dakikada Tyler Boyd'dan geldi.

Sarı-kırmızılılarda Bafetimbi Gomis 64. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. Konuk ekipte Fabricio Baiano, 90+3'te ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından 27. haftayı Galatasaray 35, Çaykur Rizespor ise 23 puanla tamamladı.

TARAFTARDAN YÖNETİME TEPKİ



Galatasaraylı taraftarlar, kulüp yönetimini istifaya davet etti.



Sarı-kırmızılı taraftarlar, "Yönetim istifa" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

Taraftarlar, maç öncesindeki anonsta ismi okunduğu sırada teknik direktör Domenec Torrent'i de ıslıkladı.



Çaykur Rizespor aleyhine de tezahürat yapan taraftarlar, "Rizespor kümeye" diye bağırdı.