Galatasaray evindeki yenilmezliğini 32 maça çıkardı

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Başakşehir ile karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar ilk yarısı 0-0 sona eren müsabakadan 3-0’lık skorla galip ayrıldı. Aslan bu sonuçla ligde evindeki yenilmezliğini sürdürdü.

Sahasında en son 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup olan Cimbom, bu mücadelenin ardından çıktığı 32 maçta 26 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

Galatasaray ayrıca bu sezon ligde iç sahada çıktığı 14 müsabakanın 11’ini kazanırken, 3’ünden beraberlikle ayrıldı.