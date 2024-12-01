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Galatasaray - Eyüpspor (Canlı anlatım)

Galatasaray, Süper Lig'de Eyüpspor ile 2-2 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı.

Galatasaray - Eyüpspor (Canlı anlatım)

MAÇ SONUCU

Galatasaray, sahasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı.

90. DAKİKA 

Karşılaşmanın sonuna 6 dakikalık kayıp zaman işaret edildi.

73. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

Galatasaray'da Yunus Akgün'ün yerine Michy Batshuayi oyuna dahil oldu.

71. DAKİKA - GOL

Eyüpspor, Ampem'in golüyle skora denge sağladı.ç

50. DAKİKA - SARI KART

Galatasaray'da Rolland Sallai, Halil Akbunar'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

47. DAKİKA - GOL

Galatasaray, Rolland Sallai'nin golüyle 2-1 öne geçti.

İKİNCİ YARI

Mücadelenin ikinci yarısı Galatasaray'ın santrasıyla hareketlendi.

İLK YARI SONUCU

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

45+5. DAKİKA - GOL

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın golüyle skora denge sağladı.

45. DAKİKA

İlk yarının sonuna 6 dakikalık kayıp zaman işaret edildi.

39 DAKİKA - ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'da sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Berkan Kutlu oyuna dahil oldu.

37. DAKİKA - SAKATLIK

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı Halil Akbunar ile girdiği ikili mücadelede sakatlandı. Oyuna devam edemeyen milli futbolcu değişiklik istedi.

22. DAKİKA - SARI KART

Galatasaray'da Davinson Sanchez, Thiam'a yaptığı faulden dolayı sarı kart gördü.

20. DAKİKA - DİREĞE TAKILDI

Galatasaray'da Victor Osimhen'in şutu direkten döndü.

13. DAKİKA - GOL

Eyüpspor, Emre Akbaba'nın golüyle 1-0 öne geçti.

CANLI ANLATIM

Mücadele Eyüpspor'un santrasıyla başladı.

, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor'u konuk ediyor.

Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Icardi, Jakobs ve Kaan Ayhan bu mücadelede forma giyemiyor.

İLK 11

Muslera, Metehan, Davinson, Abdülkerim, Barış, Torreira, Sara, Yunus, Sallai, Mertens, Osimhen

Eyüpspor: Berke, Dubois, Claro, Dorukhan, Caner, Taşkın, Tayfur, Emre Akbaba, Halil, Thiam, Bruno

ARDA TURAN'A SEVGİ GÖSTERİSİ

Mücadele öncesinde Galatasaray tribünü, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ı tezahüratlarla karşıladı ve çiçek ile atkı takdim etti. 

TORREIRA DALYA DEDİ

Galatasaray'da AZ Alkmaar karşısında 100. resmi maçına çıkan Lucas Torreira'ya Başkan Dursun Özbek tarafından plaket verildi.

Galatasaray - Eyüpspor (Canlı anlatım) - 1

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