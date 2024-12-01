Galatasaray - Eyüpspor (Canlı anlatım)

Galatasaray, sahasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı.

Galatasaray'da Yunus Akgün'ün yerine Michy Batshuayi oyuna dahil oldu.

Galatasaray'da Rolland Sallai, Halil Akbunar'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

Galatasaray'da sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Berkan Kutlu oyuna dahil oldu.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı Halil Akbunar ile girdiği ikili mücadelede sakatlandı. Oyuna devam edemeyen milli futbolcu değişiklik istedi.

Galatasaray'da Davinson Sanchez, Thiam'a yaptığı faulden dolayı sarı kart gördü.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor'u konuk ediyor.

Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Icardi, Jakobs ve Kaan Ayhan bu mücadelede forma giyemiyor.

İLK 11



Galatasaray: Muslera, Metehan, Davinson, Abdülkerim, Barış, Torreira, Sara, Yunus, Sallai, Mertens, Osimhen



Eyüpspor: Berke, Dubois, Claro, Dorukhan, Caner, Taşkın, Tayfur, Emre Akbaba, Halil, Thiam, Bruno



ARDA TURAN'A SEVGİ GÖSTERİSİ



Mücadele öncesinde Galatasaray tribünü, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ı tezahüratlarla karşıladı ve çiçek ile atkı takdim etti.

TORREIRA DALYA DEDİ

Galatasaray'da AZ Alkmaar karşısında 100. resmi maçına çıkan Lucas Torreira'ya Başkan Dursun Özbek tarafından plaket verildi.