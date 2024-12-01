Galatasaray - Eyüpspor (Canlı anlatım)
Galatasaray, Süper Lig'de Eyüpspor ile 2-2 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı.
MAÇ SONUCU
Galatasaray, sahasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı.
90. DAKİKA
Karşılaşmanın sonuna 6 dakikalık kayıp zaman işaret edildi.
73. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
Galatasaray'da Yunus Akgün'ün yerine Michy Batshuayi oyuna dahil oldu.
71. DAKİKA - GOL
Eyüpspor, Ampem'in golüyle skora denge sağladı.ç
50. DAKİKA - SARI KART
Galatasaray'da Rolland Sallai, Halil Akbunar'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
47. DAKİKA - GOL
Galatasaray, Rolland Sallai'nin golüyle 2-1 öne geçti.
İKİNCİ YARI
Mücadelenin ikinci yarısı Galatasaray'ın santrasıyla hareketlendi.
İLK YARI SONUCU
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.
45+5. DAKİKA - GOL
Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın golüyle skora denge sağladı.
45. DAKİKA
İlk yarının sonuna 6 dakikalık kayıp zaman işaret edildi.
39 DAKİKA - ZORUNLU DEĞİŞİKLİK
Galatasaray'da sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Berkan Kutlu oyuna dahil oldu.
37. DAKİKA - SAKATLIK
Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı Halil Akbunar ile girdiği ikili mücadelede sakatlandı. Oyuna devam edemeyen milli futbolcu değişiklik istedi.
22. DAKİKA - SARI KART
Galatasaray'da Davinson Sanchez, Thiam'a yaptığı faulden dolayı sarı kart gördü.
20. DAKİKA - DİREĞE TAKILDI
Galatasaray'da Victor Osimhen'in şutu direkten döndü.
13. DAKİKA - GOL
Eyüpspor, Emre Akbaba'nın golüyle 1-0 öne geçti.
CANLI ANLATIM
Mücadele Eyüpspor'un santrasıyla başladı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor'u konuk ediyor.
Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Icardi, Jakobs ve Kaan Ayhan bu mücadelede forma giyemiyor.
İLK 11
Galatasaray: Muslera, Metehan, Davinson, Abdülkerim, Barış, Torreira, Sara, Yunus, Sallai, Mertens, Osimhen
Eyüpspor: Berke, Dubois, Claro, Dorukhan, Caner, Taşkın, Tayfur, Emre Akbaba, Halil, Thiam, Bruno
ARDA TURAN'A SEVGİ GÖSTERİSİ
Mücadele öncesinde Galatasaray tribünü, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ı tezahüratlarla karşıladı ve çiçek ile atkı takdim etti.
TORREIRA DALYA DEDİ
Galatasaray'da AZ Alkmaar karşısında 100. resmi maçına çıkan Lucas Torreira'ya Başkan Dursun Özbek tarafından plaket verildi.
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