Galatasaray, Eyüpspor maçı hazırlıklarına devam etti

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman hücum çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla Eyüpspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.