Galatasaray, Eyüpspor maçı hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman hücum çalışmasıyla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla Eyüpspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.
- Etiketler :
- Galatasaray
- Spor&Skor
- Trendyol Süper Lig