Galatasaray, Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Süper Lig’in 5'inci haftasında Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, topa sahip olma çalışmasıyla devam etti.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, 2’ye 1 ve 3’e 2 hücum çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, 9 Eylül Salı günü saat 18.30’da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
- Etiketler :
- Haberler -
- Eyüpspor
- Galatasaray
- Spor&Skor