Galatasaray-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Galatasaray-Eyüpspor maç bilgileri)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile karşılaşacak. Bu sezon ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de teknik direktör Arda Turan yönetiminde iyi bir performans sergileyen Eyüpspor ise 13 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Eflatun-sarılı takım, elde ettiği 22 puanla 4. sırada yer aldı. İşte, Galatasaray-Eyüpspor maçı hakkında bilgiler...



GALATASARAY-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Galatasaray, 14. haftada 1 Aralık Pazar günü sahasında ikas Eyüpspor ile karşılaşacak.



RAMS Park'ta yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.



Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.



TAKIMLARIN İLK RANDEVUSU



Galatasaray ile Eyüpspor, Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya gelecek.



Sarı-kırmızılılar, elde ettiği 24 şampiyonlukla Süper Lig'in en başarılı takımı konumunda. Eflatun-sarılı takım ise Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde ilk kez mücadele ediyor.



Eyüpspor, Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde karşılaşacağı 76. takım olacak.



ERTELEME TALEBİ KABUL EDİLMEDİ



Sarı-kırmızılı ekibin, maçın bir gün ertelenmesi talebi reddedildi.



Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, 28 Kasım Perşembe günü yurt dışında maça çıktı. Fenerbahçe ve Beşiktaş, Süper Lig'de 14. hafta maçlarını 2 Aralık Pazartesi günü yapacak.



Galatasaray Kulübü, ligde şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden daha az dinlendikleri gerekçesiyle Eyüpspor maçının pazartesi günü oynanmasını talep etti. Bu istek Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kabul edilmedi.



15 RESMİ MAÇTIR YENİLMEDİ



Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 15 maçta mağlup olmadı.



İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı. Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 15 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik aldı.



GALATASARAY'IN EKSİKLERİ



Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan 3 futbolcu, bugünkü karşılaşmada görev alamayacak.



Ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi'nin yanı sıra Kaan Ayhan ile Ismail Jakobs, Eyüpspor'a karşı sahaya çıkamayacak.



Cezası nedeniyle 13. haftadaki Sipay Bodrum FK maçında süre alamayan Davinson Sanchez ligde formasına kavuşacak.



Galatasaray'da tecrübeli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Abdülkerim, bugünkü karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda 15. haftadaki Net Global Sivasspor mücadelesinde forma giyemeyecek.



KONUK EKİBİN EKSİKLERİ



Eyüpspor, Galatasaray maçında 7 önemli oyuncusundan yararlanamayacak.



Eflatun-sarılı takımda Robin Yalçın, Ahmed Kutucu ve Melih Kabasakal sarı-kart cezaları, Recep Niyaz, Fredrik Midtsjö, Umut Meraş ve Ruben Vezo ise sakatlıkları nedeniyle Galatasaray'a karşı mücadele edemeyecek.



Yolların ayrılacağı iddia edilen ve son 3 lig maçında süre alamayan Jonjo Shelvy'nin de maçta görev alması beklenmiyor.