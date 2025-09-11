NTV.COM.TR

Galatasaray, Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 13 Eylül Cumartesi günü deplasmanda ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Galatasaray, Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde topla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla sürdü.

Antrenman, hücum çalışmasıyla sona erdi.

, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...