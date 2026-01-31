Galatasaray farkı açmak istiyor, muhtemel 11
31.01.2026 18:44
Son Güncelleme: 31.01.2026 18:44
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in zirvesinde farkı açmayı hedefliyor. Okan Buruk'un öğrencileri bu akşam Kayserispor'u konuk edecek.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki play-off biletinden sonra lige odaklandı.
Zirvedeki farkı geçen hafta 3 puana çıkaran Sarı Kırmızılılar, saat 20'de Kayserispor'u konuk edecek.
Okan Buruk'un ekibinde Leroy Sane ve Arda Ünyay sakatlık, Barış Alper kart cezası nedeniyle kadroda olmayacak.
Son maçında 5 kazanamayan konuk Kayserispor ise 15 puanla küme düşme hattında.
Rams Park'ın ev sahipliği yapacağı 20. hafta maçını,, hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
MUHTEMEL 11
Galatasaray: Uğurcan; Sallai, Sanchez, Abdülkerim,Jakobs; Lemina, Torreira; Yunus, Sara, Lang ve Osimhen.