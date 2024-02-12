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Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı ne zaman? İşte ZTK çeyrek final maç tarihi

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri netlik kazandı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve RAMS Başakşehir'in seribaşı olduğu kurada, Trabzonspor, MKE Ankaragücü, TÜMOSAN Konyaspor ve VavaCars Fatih Karagümrük de yer aldı. En dikkat çeken eşleşmelerden biri ise Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük oldu. Peki, Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı ne zaman?

Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı ne zaman? İşte ZTK çeyrek final maç tarihi

'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belirlendi. -VavaCars Fatih Karagümrük/Trabzonspor-RAMS Başakşehir maçlarının galipleri yarı finalde rakip olacaklar. İşte, Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı tarihi...

GALATASARAY-KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı 27, 28 veya 29 Şubat tarihinde, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

tarihi netleşince haberimizde yer vereceğiz.

YARI FİNAL MAÇLARI

Yarı final mücadeleleri ise çift maç eleme usulüne göre oynanacak.

Yarı final ve final maçlarının tarihleri daha sonra belirlenecek.

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