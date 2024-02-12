Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı ne zaman? İşte ZTK çeyrek final maç tarihi

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belirlendi. Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük/Trabzonspor-RAMS Başakşehir maçlarının galipleri yarı finalde rakip olacaklar. İşte, Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı tarihi...



GALATASARAY-KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN?



Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı 27, 28 veya 29 Şubat tarihinde, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.



Maç tarihi netleşince haberimizde yer vereceğiz.



YARI FİNAL MAÇLARI



Yarı final mücadeleleri ise çift maç eleme usulüne göre oynanacak.



Yarı final ve final maçlarının tarihleri daha sonra belirlenecek.

