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Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı ne zaman? TFF tarihi açıkladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli olmuştu. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve RAMS Başakşehir'in seribaşı olduğu kurada, Trabzonspor, MKE Ankaragücü, TÜMOSAN Konyaspor ve VavaCars Fatih Karagümrük de yer almıştı. Etabın dikkat çeken karşılaşmalarından biri de Galatasaray ile Fatih Karagümrük arasında olacak. Peki, Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı ne zaman?

Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı ne zaman? TFF tarihi açıkladı

'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. -VavaCars Fatih Karagümrük/Trabzonspor-RAMS Başakşehir maçlarının galipleri yarı finalde rakip olacaklar. İşte, Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı tarihi...

GALATASARAY-KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı 29 Şubat Perşembe günü yapılacak.

Saat 20.45'te başlayacak karşılaşma RAMS Park'da oynanacak.

ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇ PROGRAMI

Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının programı şu şekilde:

27 Şubat Salı:

20.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)

28 Şubat Çarşamba:

17.30 Trabzonspor-RAMS Başakşehir (Papara Park)

20.45 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)

29 Şubat Perşembe:

20.45 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük (RAMS Park)

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