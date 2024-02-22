Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı ne zaman? TFF tarihi açıkladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük/Trabzonspor-RAMS Başakşehir maçlarının galipleri yarı finalde rakip olacaklar. İşte, Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı tarihi...



GALATASARAY-KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN?



Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı 29 Şubat Perşembe günü yapılacak.



Saat 20.45'te başlayacak karşılaşma RAMS Park'da oynanacak.



ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇ PROGRAMI



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının programı şu şekilde:



27 Şubat Salı:



20.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)



28 Şubat Çarşamba:



17.30 Trabzonspor-RAMS Başakşehir (Papara Park)



20.45 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)



29 Şubat Perşembe:



20.45 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük (RAMS Park)