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Galatasaray, FC RFS maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında deplasmanda Letonya ekibi FC RFS ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, FC RFS maçı hazırlıklarına başladı

, FC RFS maçı hazırlıklarına başladı. 

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, 1 Ekim Salı günü saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Galatasaray, FC RFS maçı hazırlıklarına başladı - 1
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