Galatasaray-Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Basketbol Süper Ligi)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında bu akşam Galatasaray Nef sahasında Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Basketbolda derbi heyecanına ortak olmak isteyen sporseverler mücadelenin canlı yayın bilgilerini sorguluyor. Peki, Galatasaray Nef-Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



GALATASARAY NEF-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Galatasaray Nef ile Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasındaki derbi maçta bu akşam karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.



Karşılaşma Bein Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN LİGDEKİ DURUMU



Fenerbahçe Beko, ligde oynadığı 6 karşılaşmayı da kazandı.



Galatasaray Nef ise ligde yaptığı 7 maçın 3'ünden galibiyet, 4'ünden ise mağlubiyetle ayrıldı.

