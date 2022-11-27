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Galatasaray-Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Basketbol Süper Ligi)

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında bu akşam Galatasaray Nef ile karşı karşıya gelecek. Potada derbi heyecanı öncesinde Fenerbahçe'nin 6, Galatasaray'ın ise ligde 3 galibiyeti bulunuyor. Peki, Galatasaray Nef-Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Basketbol Süper Ligi)

Türkiye Sigorta Süper Ligi'nin 8. haftasında bu akşam Nef sahasında Beko'yu ağırlayacak. Basketbolda derbi heyecanına ortak olmak isteyen sporseverler mücadelenin canlı yayın bilgilerini sorguluyor. Peki, Galatasaray Nef-Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY NEF-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray Nef ile Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasındaki derbi maçta bu akşam karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Karşılaşma Bein Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray-Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Basketbol Süper Ligi) - 1

İKİ TAKIMIN LİGDEKİ DURUMU

Fenerbahçe Beko, ligde oynadığı 6 karşılaşmayı da kazandı.

Galatasaray Nef ise ligde yaptığı 7 maçın 3'ünden galibiyet, 4'ünden ise mağlubiyetle ayrıldı.

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