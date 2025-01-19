Galatasaray-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasındaki derbi maçta Galatasaray, Fenerbahçe Beko ile sahasında karşı karşıya gelecek. İşte, Galatasaray-Fenerbahçe Beko maçı hakkında bilgiler...



Galatasaray, Basketbol Süper Ligi’nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek.



Bu akşam Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak derbi müsabakası, saat 20.30'da başlayacak.



Mücadele, beIN Sports 5’ten canlı olarak takip edilebilecek.



TAKIMLARIN SON DURUMU



Ligde oynadığı son 9 maçı da kazanan sarı-lacivertliler, toplamda 14 karşılaşmada 13 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı ve ilk sırada yer aldı.



Başantrenör Yakup Sekizkök yönetimindeki sarı-kırmızılıların ise 8 maçlık galibiyet serisi geçen hafta Anadolu Efes karşısında son buldu.



Bu sezon 14 müsabakada 10 galibiyet, 4 yenilgi yaşayan Galatasaray, 4. sırada bulunuyor.