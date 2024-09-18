Galatasaray, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Süper Lig’in 6’ncı haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.



Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı.

8’e 2 pas çalışması ve koşu çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.



Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

