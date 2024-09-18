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Galatasaray, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına başladı

Galatasray, Fenerbahçe ile oynayacağı dev derbinin mesaisine başladı.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına başladı

, Süper Lig’in 6’ncı haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı.

8’e 2 pas çalışması ve koşu çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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