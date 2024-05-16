Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de 37. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Maç öncesi sarı-kırmızılı takım puan durumu tablosunda ilk sırada yer alırken ikincilik koltuğunda ise Fenerbahçe yer alıyor. İşte, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakkında bilgiler...



GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?



Galatasaray-Fenerbahçe maçı 19 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da gerçekleşecek.



Mücadele, beIN Sports 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.



DERBİ HAKEMİ BELLİ OLDU



Ligde 19 Mayıs Pazar günü yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.



Karşılaşmada Arda Kardeşler'in yardımcılığını Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay yapacak.



Mücadelenin dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.



DERBİDE İLK GÖLÜ ATAN YENİLMİYOR



Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü karşılaşacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son yıllarda yapılan derbilerde ilk golü atan taraf kolay kolay yenilmiyor.



Rekabette 29 yılı kapsayan son 61 lig maçında, ilk golü atan takım sadece 5 kez mağlup oldu.



Söz konusu dönemde Galatasaray ilk golü attığı 14 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 24 karşılaşmayı kazandı.



İki takım arasında yapılan son 61 lig maçının 8'i gollü beraberlikle sona erdi. Bu müsabakaların 6'sında ilk golü Fenerbahçe atarken, Galatasaray beraberliği yakalayan taraf oldu.



Bu dönemdeki 4 karşılaşmada Galatasaray, ilk golü atmasına rağmen Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan mağlup ayrıldı.



İki takım arasında 2019-2020 sezonunda Kadıköy'de yapılan karşılaşmada ise Fenerbahçe 1-0 öne geçmesine karşın sarı-kırmızılılar maçı 3-1 kazandı. Fenerbahçe, söz konusu dönemde öne geçmesine rağmen ilk kez derbi mağlubiyeti yaşadı.



Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde yapılan son 61 lig mücadelesinin 10'u ise golsüz eşitlikle sona erdi.