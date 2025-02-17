Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne zaman? Süper Lig'de derbi heyecanı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi mücadelesi heyecanla bekleniyor. Şampiyonluk yarışında kritik bir eşik olacak bu dev maçın tarihi ise futbolseverlerce araştırılıyor. İşte, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi tarihi...



GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?



Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak.



HACIOSMANOĞLU BAŞKANLARI DAVET ETTİ



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde iki kulübün başkanını Riva'ya davet etti.



TFF'den yapılan açıklamada, 24 Şubat Pazartesi günü RAMS Park'ta oynanacak maçın hem Süper Lig'in marka değeri hem de ülke futbolunun Avrupa'daki tanıtımı açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.



Derbinin tarihi rekabete yakışan, sağduyunun öne çıktığı ve centilmenliğin konuşulduğu bir atmosferde geçmesinin beklendiği vurgulanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, bu vesileyle iki kulübümüzün değerli başkanlarını 19 Şubat Çarşamba günü saat 13.00'te Riva'da bir araya gelerek dostluk ve kardeşlik iklimine katkıda bulunmaya davet etmiştir. Türk futbolunun asırlık iki çınarı arasında oynanacak bu maçın futbol kalitesi ve fair play açısından örnek bir müsabaka olmasını temenni ediyor, başarılar diliyoruz."