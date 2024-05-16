Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi cezalılar ve sakatlıklarda son durum

Türk futbolunun klasiğine geri sayım sürüyor.



Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

1 PUAN YETECEK



Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibinden bir puan alması halinde ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğu ilan edecek. Maçı Fenerbahçe kazanırsa sezonun en büyüğü son hafta belli olacak.



17 maçtır kazanan Okan Buruk'un ekibi derbi öncesi tam kadro.



Buruk, son haftalarda iyi bir uyum yakalayan ilk 11 Fenerbahçe'ye karşı da sahaya sürmeyi planlıyor.



Ligde 25 maçtır yenilmeyen Fenerbahçe'de ise İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci'nin tedavisi devam ediyor. Rodrigo Becao ise kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.



Sarı-lacivertliler'in kadrosunda da mecburi değişiklikler dışında farklılık olmayacak.

KARTAL KARARINI HENÜZ VERMEDİ



Beşiktaş ve Kayserispor'a karşı ilk onbirde Batshuayi'yi tercih eden İsmail Kartal, derbideki golcü için henüz kararını vermedi.



Galatasaray dev derbi öncesi 99 puanla liderlik koltuğunda otururken Fenerbahçe ise 93 puanla ikinci sırada. Sarı-kırmızılılar'ın +4 gollük avantajı da bulunuyor.



Pazar günü saat 19'da Galatasaray ile Fenerbahçe'nin mücadelesine sahne olacak dev maça Rams Park ev sahipliği yapacak.