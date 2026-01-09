Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi uyarı üstüne uyarı geldi, TFF maç saatini değiştirdi
09.01.2026 15:35
Son Güncelleme: 09.01.2026 16:09
NTV - Haber Merkezi
Biletleri tükenen ve 70 bin kişinin stadyumda olacağı Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi AKOM'dan endişelendiren uyarılar geldi. TFF ise maç saatini değiştirme kararı aldı.
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa finali yarın saat Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.
Maçın biletleri şimdiden tükenirken, yaklaşık 70 bin kişi tribünde olacak. Ancak maç saatinde stadyumda olumsuz hava koşulları etkili olacak.
YAĞMUR, SOĞUK VE LODOS
Turkcell Süper Kupa finalinde, termometrelerin 6-12 dereceyi göstermesi, kuvvetli rüzgar ve yağmur yağışlı olması bekleniyor.
Meteoroloji maç saatinde kuvvetli yağış ve fırtına şeklinde lodos beklendiğini duyurdu. Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, "Lodos (güney-batı) yönlü rüzgarın, cumartesi akşam saatlerinden (20.00) itibaren kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına (60-90 km/s) şeklinde eseceği, beraberinde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.
MAÇ SAATİ DDEĞİŞTİ
Fenerbahçe-Galatasaray arasındaki Süper Kupa Finali'nin saati olumsuz hava koşulları gerekçesiyle öne çekildi.
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
"Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 10 Ocak Cumartesi günü (yarın) oynanacak Turkcell Süper Kupa 2025 finalinin başlama saatinin meteorolojik değerlendirmeler ve kulüp yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından değiştirilmesine karar verilmiştir.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda daha önce 20.30'da başlaması planlanan müsabakanın başlangıç saati, İstanbul Valiliğinin yağış ve kuvvetli rüzgara yönelik uyarıları da dikkate alınarak saat 18.45'e çekilmiştir."
SÜPER KUPA'YA 6. KEZ EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
Süper Kupa, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda bugüne kadar 5 kez oynandı. İlk olarak 2 Ağustos 2009 tarihinde Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında bu stadyumda yapılan Süper Kupa son olarak ise 3 Ağustos 2024'te Galatasaray ile Beşiktaş arasında burada gerçekleştirildi.
EN ÇOK TRABZONSPOR KAZANDI
2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla oynanan organizasyonda Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yapılan maçlarda en çok Trabzonspor kupayı müzesine götürdü. Söz konusu 5 karşılaşmanın 3'ünü bordo-mavililer kazanırken, Fenerbahçe ile Beşiktaş da 1'er kez kupaya uzandı.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Turkcell Süper Kupa maçları şöyle:
02.08.2009
Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe: 2
07.08.2010
Bursaspor: 0 - Trabzonspor: 3
27.01.2021
Başakşehir: 1 - Trabzonspor: 2
30.07.2022
Trabzonspor: 4 - Sivasspor: 0
03.08.2024
Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 5