Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi uyarı üstüne uyarı geldi, TFF maç saatini değiştirdi

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa finali yarın saat Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.

Maçın biletleri şimdiden tükenirken, yaklaşık 70 bin kişi tribünde olacak. Ancak maç saatinde stadyumda olumsuz hava koşulları etkili olacak.



YAĞMUR, SOĞUK VE LODOS

Turkcell Süper Kupa finalinde, termometrelerin 6-12 dereceyi göstermesi, kuvvetli rüzgar ve yağmur yağışlı olması bekleniyor.

Meteoroloji maç saatinde kuvvetli yağış ve fırtına şeklinde lodos beklendiğini duyurdu. Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, "Lodos (güney-batı) yönlü rüzgarın, cumartesi akşam saatlerinden (20.00) itibaren kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına (60-90 km/s) şeklinde eseceği, beraberinde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.



MAÇ SAATİ DDEĞİŞTİ



Fenerbahçe-Galatasaray arasındaki Süper Kupa Finali'nin saati olumsuz hava koşulları gerekçesiyle öne çekildi.



TFF'den yapılan açıklama şöyle:



"Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 10 Ocak Cumartesi günü (yarın) oynanacak Turkcell Süper Kupa 2025 finalinin başlama saatinin meteorolojik değerlendirmeler ve kulüp yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından değiştirilmesine karar verilmiştir.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda daha önce 20.30'da başlaması planlanan müsabakanın başlangıç saati, İstanbul Valiliğinin yağış ve kuvvetli rüzgara yönelik uyarıları da dikkate alınarak saat 18.45'e çekilmiştir."