Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası üç futbolcu PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Turkcell Süper Kupa finali sonrası PFDK sevklerini duyurdu.



Fenerbahçe'den Jhon Duran, Jayden Oosterwolde ve Galatasaray'dan Mario Lemina, sosyal medya paylaşımları nedeniyle tedbirsiz olarak sevk edildi.



TFF'den yapılan açıklama şöyle:



"1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 10.01.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş.Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Süper Kupa Müsabakaları Statüsü’nün 10. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Süper Kupa Müsabakaları Statüsü’nün 3. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MARIO RENE JUNIOR LEMINA’nin müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımında yer alan “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 10.01.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş.Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Süper Kupa Müsabakaları Statüsü’nün 10. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu JHON JADER DURAN PALACIOS’un müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımında yer alan “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarıncatedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu JAYDEN QUINN OOSTERWOLDE’nin müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımında yer alan “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ’nün 09.01.2026 tarihinde oynanan İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ-BOLUSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü’nün 09.01.2026 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-ARCA ÇORUM FK Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareket” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/9 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü’nün 10.01.2026 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-BANDIRMA SPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK Kulübü futbolcusu GIANNI SALVATORE P. BRUNO’nun 11.01.2026 tarihinde oynanan SMS GRUP SARIYERSPOR-ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca12.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- ÖZBELSAN SİVASSPOR Kulübü futbolcusu ÖZKAN YİĞİTER’in 11.01.2026 tarihinde oynanan ÖZBELSAN SİVASSPOR-ERZURUMSPOR FK Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca12.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- ERZURUMSPOR FK Kulübü’nün 11.01.2026 tarihinde oynanan ÖZBELSAN SİVASSPOR-ERZURUMSPOR FK Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- MANİSA FUTBOL KULÜBÜ antrenörü ABİDİN ÇAKMAK’ın 12.01.2026 tarihinde oynanan MANİSA FUTBOL KULÜBÜ-EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca13.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR Kulübü kaleci antrenörü KEREM HASAN KESKİN’in 12.01.2026 tarihinde oynanan MANİSA FUTBOL KULÜBÜ-EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca13.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- SOMASPOR Kulübü’nün 10.01.2026 tarihinde oynanan GÜZİDE GEBZE SPOR KULÜBÜ-SOMASPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- ADANASPOR A.Ş. Kulübü’nün 10.01.2026 tarihinde oynanan ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR KULÜBÜ-ADANASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/2 maddesi uyarınca FDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR Kulübü antrenörü VEDAT ATA’nın 11.01.2026 tarihinde oynanan KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR-KCT 1461 TRABZON FK TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca12.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- GRANNY’S WAFFLES KIRKLARELİSPOR Kulübü futbolcusu MASSIS GÜLÜK’ün 11.01.2026 tarihinde oynanan GRANNY’S WAFFLES KIRKLARELİSPOR-ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca12.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş. Kulübü’nün 11.01.2026 tarihinde oynanması gereken MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ-TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasına çıkmaması nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24/1-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- İSKENDERUNSPOR A.Ş. Kulübü’nün 10.01.2026 tarihinde oynanan İSKENDERUNSPOR A.Ş.-BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 9/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- SULTAN SU İNEGÖLSPOR Kulübü’nün 11.01.2026 tarihinde oynanan SULTAN SU İNEGÖLSPOR-BATMAN PETROL SPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- YALOVA FK 77 SPOR KULÜBÜ futbolcusu ALİ UĞURHAN UĞURLU’nun 10.01.2026 tarihinde oynanan YALOVA FK 77 SPOR KULÜBÜ-BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca11.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- KESTEL ÇİLEK SPOR KULÜBÜ antrenörü MELİK ÖZMEN’in 10.01.2026 tarihinde oynanan KESTEL ÇİLEK SPOR KULÜBÜ-BURSA YILDIRIM SPOR KULÜBÜ TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca11.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR A.Ş. Kulübü’nün 11.01.2026 tarihinde oynanan KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR A.Ş.-İNKILAP FUTBOL SPOR KULÜBÜ TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR A.Ş. futbolcusu TAHA CAN VELİOĞLU’nun aynı müsabakadaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca12.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- EDİRNESPOR Kulübü idarecisi AHMET ERGİNLER’in 11.01.2026 tarihinde oynanan EDİRNESPOR-GALATA SPOR KULÜBÜ TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca12.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

22- MALATYA YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ’nün 11.01.2026 tarihinde oynanan MALATYA YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ-SUVERMEZ KAPADOKYA SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Stadyum ve Güvenlik Komitesi Talimatı -Stadyum ve Güvenlik Genel Kriterleri -H maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

23- KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR Kulübü idarecisi YILMAZ MIZRAK’ın 11.01.2026 tarihinde oynanan KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR-12 BİNGÖL SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca12.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

24- SİLİFKE BELEDİYE SPOR Kulübü’nün 11.01.2026 tarihinde oynanan SİLİFKE BELEDİYE SPOR-EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

25- MDGRUP OSMANİYESPOR Kulübü’nün 11.01.2026 tarihinde oynanan MDGRUP OSMANİYESPOR-ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 9/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

MDGRUP OSMANİYE SPOR Kulübü görevlisi MUHAMMET YAVUZ GÖRGÜN’ün aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 13.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

26- 1926 BULANCAKSPOR Kulübü’nün 10.01.2026 tarihinde oynanan 1926 BULANCAKSPOR-FATSA BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Stadyum Güvenlik Komitesi Talimatı-Stadyum Sınıflandırması Alt Detayları-117 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

27- ÇAYELİ SPOR KULÜBÜ’nün 10.01.2026 tarihinde oynanan ÇAYELİ SPOR KULÜBÜ-PAZARSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 9/7 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

28- PAZARSPOR Kulübü’nün 10.01.2026 tarihinde oynanan ÇAYELİ SPOR KULÜBÜ-PAZARSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

29- AMASYASPOR FK Kulübü idarecisi BARIŞ DANDAN’ın 10.01.2026 tarihinde oynanan AMASYASPOR FRK-GİRESUNSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarıncave “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca11.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

30- ORDUSPOR 1967 A.Ş. Kulübü’nün 11.01.2026 tarihinde oynanan ORDUSPOR 1967 A.Ş.-ARTVİN HOPASPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı’nın 4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

31- YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR Kulübü’nün 11.01.2026 tarihinde oynanan YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR-DÜZCE CAM DÜZCESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

32- NAZİLLİ SPOR A.Ş. Kulübü’nün 10.01.2026 tarihinde oynanan NAZİLLİ SPOR A.Ş.-AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi, Sağlık Ekiplerinin Yapılanmaları ve İşleyişleri Talimatı’nın 5/d maddesi, 2025-2026 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 9/2 maddesi ve Sportif Ekipman Talimatı’nın 21/1 ve 4/2 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

33- İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.’nin teknik sorumlusu LEVENT ERİŞ’in 10.01.2026 tarihinde oynanan İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-DENİZLİ İDMANYURDU GÜRELLER SPOR KULÜBÜ TFF 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca13.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü antrenörü MURAT ALAÇAYIR’ın aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca13.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü kaleci antrenörü SERKAN ATEŞ’in aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca13.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü futbolcusu AMİR GÜREN’in aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca13.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü antrenörü SERDAR BERKİN’in aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü antrenörü İBRAHİM POLİGON’un aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

34- DENİZLİ İDMANYURDU GÜRELLER SPOR KULÜBÜ antrenörü TAHSİN TAHRACI’nın 10.01.2026 tarihinde oynanan İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-DENİZLİ İDMANYURDU GÜRELLER SPOR KULÜBÜ TFF 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 13.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

DENİZLİ İDMANYURDU GÜRELLER SPOR KULÜBÜ idarecisi BÜLENT FİL’in aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

35- ALTAY Kulübü’nün 10.01.2026 tarihinde oynanan ALTAY-OKTAŞ UŞAK SPOR A.Ş. TFF 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

36- AFYONSPOR KULÜBÜ’nün 11.01.2026 tarihinde oynanan AFYONSPOR KULÜBÜ-KARŞIYAKA TFF 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 9/2 ve 6/7 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

37- SÖKE 1970 SPOR KULÜBÜ futbolcusu LATİF AKLAN’ın 11.01.2026 tarihinde oynanan NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR-SÖKE 1970 SPOR KULÜBÜ TFF 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca12.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

38- YALOVA FK 77 SPOR KULÜBÜ’nün “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı’nın 7. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

39- 1926 BULANCAKSPOR Kulübü’nün “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı’nın 7. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

40- BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş. Kulübü’nün “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı’nın 7. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

41- SOMASPOR Kulübü’nün “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı’nın 7. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

42- POLATLI 1926 SPOR Kulübü’nün “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı’nın 7. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

43- NAZİLLİ SPOR A.Ş. Kulübü’nün “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı’nın 7. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

44- ADANASPOR A.Ş. Kulübü’nün “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı’nın 7. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."