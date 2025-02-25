Galatasaray-Fenerbahçe derbisi | Vali Davut Gül: 71 kişi hakkında işlem yapıldı

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ MAÇ SONUNDA DA SÜRDÜ İstanbul Emniyet Müdürlüğü, derbi için aldığı sıkı önlemleri sonrasında da devam ettirdi. Müsabakanın devre arasında ve sonrasında tribünlerle saha arasında güvenlik duvarı ören emniyet güçleri, bir sorun yaşanmasına engel oldu.

Trendyol Süper Lig 'in 25. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray , zirvede 6 puanlık farkı korudu.

Devre arasında futbolcular ve teknik ekipleri ayrı koridorlardan içeri alan polisler, maç sonunda da uygulamayı sürdürdü. Derbinin bitiş düdüğünün ardından sahada kol kola giren emniyet güçleri, iki takım oyuncularının birbirine yaklaşmasına izin vermedi. Fenerbahçeli futbolcuların etrafını saran polisler, sarı-lacivertlileri sorunsuz şekilde soyunma odasına götürdü.

"71 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI"



İstanbul Valisi Davut Gül, derbi mücadelesinde 71 kişi hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasında stadyum güvenliğini ve tribün düzenini bozan, meşale yakarak sahaya atan, stat içinde ve dışında taşkınlık yapan toplam 71 kişi hakkında işlem yapılmıştır.

Sporun centilmenlik, dostluk ve fair-play ruhuna uygun şekilde yaşanması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor, stadyumlarda huzuru bozan her türlü davranışa karşı kararlılıkla mücadele edeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.