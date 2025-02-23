Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde kar yağacak mı? İşte maç saatinde hava durumu

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta mücadele edecek. Bu derbide ebedi dost, ezeli rakipler soğuk bir havada kozlarını paylaşacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesindeki tahminlere göre, müsabaka saatinde Seyrantepe'de hava sıcaklığının 0 derece olacağı ifade edildi. Nem oranın ise yüzde 74 olması bekleniyor.

DERBİDE KAR YAĞACAK MI?

Öte yandan meteorolojik verilere göre son günlerde İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışının derbi saatinde olması beklenmiyor.