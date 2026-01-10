Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Guendouzi'nin rüya gibi başlangıcı! İlk maç, ilk derbi, ilk gol
10.01.2026 19:41
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi, transferinin ardından çıktığı ilk maçta dikkatleri üzerine çekti.
Turkcell Süper Kupa'nın finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta sarı-lacivertli formayı ilk kez terleten Matteo Guendouzi, dikkat çekti.
Fenerbahçe'ye transferi iki gün önce resmileşen ve İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalayan Fransız orta saha oyuncusu, bir antrenman yaparak maç kadrosuna dahil edildi.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi ile Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Lucas Torreira.
İLKLERİ YAŞADI
Müsabakaya ilk 11'de başlayan Guendouzi, Fenerbahçe formasını da ilk kez sırtına geçirmiş oldu. 26 yaşındaki futbolcu ayrıca ilk derbisine de çıktı.
Karşılaşmanın 28. dakikasında sarı-lacivertliler köşe vuruşu kazandı. Kazanılan korneri pasla kullanan Fenerbahçe'de ceza sahası içine yapılan ortayı sarı-kırmızılı savunma karşıladı.
Yay üzerine açılan topu kontrol eden Matteo Guendouzi'nin şutu ağlarla buluştu ve skor 1-0'a geldi.
Matteo Guendouzi'nin gol sevinci.
Guendouzi böylece sarı-lacivertli formayla çıktığı hem ilk maç hem de ilk derbide ilk golünü kaydetmiş oldu.