Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Guendouzi'nin rüya gibi başlangıcı! İlk maç, ilk derbi, ilk gol

İLKLERİ YAŞADI

Müsabakaya ilk 11'de başlayan Guendouzi, Fenerbahçe formasını da ilk kez sırtına geçirmiş oldu. 26 yaşındaki futbolcu ayrıca ilk derbisine de çıktı.

Karşılaşmanın 28. dakikasında sarı-lacivertliler köşe vuruşu kazandı. Kazanılan korneri pasla kullanan Fenerbahçe'de ceza sahası içine yapılan ortayı sarı-kırmızılı savunma karşıladı.

Yay üzerine açılan topu kontrol eden Matteo Guendouzi'nin şutu ağlarla buluştu ve skor 1-0'a geldi.