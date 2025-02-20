Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı
Süper Lig'de oynanacak kritik Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Slavko Vincic yönetecek.
Trendyol Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri belli oldu.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Slavko Vincic düdük çalacak.
45 yaşındaki Slovak hakem geçtiğimiz yıl Dortmund ile Real Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalini yönetmişti.
FIFA kokartlı hakem Vincic'in yardımcıları ise Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic olacak. Türk hakem Kadir Sağlam da dördüncü hakem olarak görev alacak.
Vincic'in bu sezon yönettiği bazı maçlar:
Arsenal-PSG
Barcelona-Bayern Münih
Real Madrid-Milan
Almanya-Hollanda
İtalya-Fransa
HAFTANIN TÜM HAKEMLERİ
Eyüpspor-Beşiktaş
Muhammet Ali Metoğlu
Trabzonspor-Gaziantep FK
Atilla Karaoğlan
Bodrumspor-Hatayspor
Ali Şansalan
Sivasspor-Konyaspor
Zorbay Küçük
Antalyaspor-Kasımpaşa
Adnan Deniz Kayatepe
Sivasspor-Rizespor
Halil Umut Meler
Kayserispor-Göztepe
Cihan Aydın
Alanyaspor-Adana Demirspor
Ozan Ergün
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