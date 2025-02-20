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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı

Süper Lig'de oynanacak kritik Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Slavko Vincic yönetecek.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı

Trendyol 'de 25. haftanın hakemleri belli oldu. 

- derbisinde Slavko Vincic düdük çalacak.

45 yaşındaki Slovak hakem geçtiğimiz yıl Dortmund ile Real Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalini yönetmişti. 

FIFA kokartlı hakem Vincic'in yardımcıları ise Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic olacak. Türk hakem Kadir Sağlam da dördüncü hakem olarak görev alacak. 

Vincic'in bu sezon yönettiği bazı maçlar:

Arsenal-PSG
Barcelona-Bayern Münih
Real Madrid-Milan
Almanya-Hollanda
İtalya-Fransa

HAFTANIN TÜM HAKEMLERİ

Eyüpspor-Beşiktaş
Muhammet Ali Metoğlu

Trabzonspor-Gaziantep FK
Atilla Karaoğlan

Bodrumspor-Hatayspor
Ali Şansalan

Sivasspor-Konyaspor
Zorbay Küçük

Antalyaspor-Kasımpaşa
Adnan Deniz Kayatepe

Sivasspor-Rizespor
Halil Umut Meler

Kayserispor-Göztepe
Cihan Aydın

Alanyaspor-Adana Demirspor
Ozan Ergün

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı - 1
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