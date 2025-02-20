Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri belli oldu.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Slavko Vincic düdük çalacak.

45 yaşındaki Slovak hakem geçtiğimiz yıl Dortmund ile Real Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalini yönetmişti.

FIFA kokartlı hakem Vincic'in yardımcıları ise Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic olacak. Türk hakem Kadir Sağlam da dördüncü hakem olarak görev alacak.

Vincic'in bu sezon yönettiği bazı maçlar:



Arsenal-PSG

Barcelona-Bayern Münih

Real Madrid-Milan

Almanya-Hollanda

İtalya-Fransa

HAFTANIN TÜM HAKEMLERİ

Eyüpspor-Beşiktaş

Muhammet Ali Metoğlu



Trabzonspor-Gaziantep FK

Atilla Karaoğlan



Bodrumspor-Hatayspor

Ali Şansalan



Sivasspor-Konyaspor

Zorbay Küçük



Antalyaspor-Kasımpaşa

Adnan Deniz Kayatepe



Sivasspor-Rizespor

Halil Umut Meler



Kayserispor-Göztepe

Cihan Aydın



Alanyaspor-Adana Demirspor

Ozan Ergün