Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'in 37. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir." denildi.



Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde hakem Abdülkadir Bitigen düdük çalacak.

Süper Lig'de 37. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler şöyle:



Yarın:



16.00 Arabam.com Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Yasin Kol



19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Volkan Bayarslan



19.00 Yukatel Kayserispor-MKE Ankaragücü: Cihan Aydın



19.00 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar



19.00 HangiKredi Ümraniyespor-Bitexen Giresunspor: Zorbay Küçük



19.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu



4 Haziran Pazar:



19.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen