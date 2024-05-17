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Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam etti

Süper Lig'de 37. hafta mücadelesinde Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray, derbi hazırlıklarına devam etti.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam etti

, Trendyol 'in 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü sahasında ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, topla ısınmayla başladı ve üç gruba ayrılan futbolcuların 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanın son bölümünde ise savunma ve hücum çalışması yapıldı.

Galatasaray, yarın gerçekleştirilecek antrenmanla Fenerbahçe müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

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