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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişebilir

19.10.2026 15:33

Son Güncelleme: 19.10.2026 15:33

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişebilir
Reuters

Süper Lig'de kritik maça 1 hafta kaldı.

DHA
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Süper Lig’in 9’uncu haftasında Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi konuk edeceği derbi maçın tarihi değişebilir.

Süper Lig’in 9’uncu haftasında Galatasaray’ ın Fenerbahçe’yi konuk edeceği derbi maçın tarihi daha önce 26 Ekim Pazartesi günü olarak açıklanmıştı. 

 

Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi konuk edeceği derbi maçın, 25 Ekim Pazar gününe alınma ihtimali bulunuyor.

 

TFF Yönetim Kurulu’nun yarın yapacağı toplantıda derbinin tarihi değişebilir. 

 

Riva’da yapılacak kritik toplantıda hem milli takımın yeni teknik direktörü hem de derbinin tarihiyle ilgili karar çıkacak.

 