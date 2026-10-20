Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişmedi. Dev maç 26 Ekim'de
20.10.2026 17:34
Son Güncelleme: 20.10.2026 17:42
Galatasaray ile Fenerbahçe maçı Süper Lig'in zirvesini de yakından ilgilendiriyor.
Türkiye Futbol Federasyonu, 26 Ekim Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihini değiştirmedi.
Süper Lig’in 9’uncu haftasında Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi konuk edeceği derbi, daha önce açıklandığı gibi 26 Ekim Pazartesi saat 21.30’da oynanacak.
Süper Lig’in 9’uncu haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek.
Derbinin oynanacağı tarihin değiştirilmesi gündeme gelirken, bugün yapılan TFF yönetim kurulu toplantısında yapılan değerlendirme sonucunda derbinin tarihi değişmedi.
Derbi maç daha önce açıklandığı gibi 26 Ekim Pazartesi saat 21.30’da oynanacak.
NE DEMİŞLERDİ?
Bazı spor yorumcuları TFF'nin derbiyi 1 gün öne çekerek 25 Ekim Pazar günü oynatmak istediğini açıklamışlardı.