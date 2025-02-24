Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe dev derbide karşı karşıya geliyor.

TFF, kritik mücadelede VAR odasında oturacak hakemi açıkladı.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Alen Borosak oldu. AVAR'da ise Onur Özütoprak oturacak.