Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin Video Yardımcı Hakemi (VAR) hakemi Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Alen Borosak oldu. AVAR’da ise Onur Özütoprak görev yapacak
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe dev derbide karşı karşıya geliyor.
TFF, kritik mücadelede VAR odasında oturacak hakemi açıkladı.
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Alen Borosak oldu. AVAR'da ise Onur Özütoprak oturacak.
Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak maçın VAR ve AVAR hakemleri belirlendi. pic.twitter.com/uFcx8c61P2— Merkez Hakem Kurulu (@MHK_Resmi) February 24, 2025
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