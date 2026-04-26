Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu
26.04.2026 12:36
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu.
Süper Lig’in 31. haftasında derbide Galatasaray ile Fenerbahçe bu akşam saat 20.00’de karşı karşıya gelecek. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi mücadelesini Yasin Kol yönetecek.
DERBİNİN VAR HAKEMİ ÖMER FARUK TURTAY
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR koltuğunda Ömer Faruk Turtay görev yapacak. AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Buğra Taşkınsoy yer alacak.
Trendyol Süper Lig
|#
|Trendyol Süper Lig
|O
|A
|P
|1
Galatasaray
|30
|+46
|71
|2
Fenerbahçe
|30
|+38
|67
|3
Trabzonspor
|30
|+25
|65
|4
Beşiktaş
|30
|+18
|55
|5
Başakşehir
|31
|+21
|51
|6
Göztepe
|31
|+12
|51
|7
Samsunspor
|30
|-3
|42
|8
Ç.Rizespor
|31
|-3
|37
|9
Konyaspor
|30
|-3
|37
|10
Gaziantep FK
|31
|-11
|37
|11
Kocaelispor
|30
|-9
|36
|12
Alanyaspor
|30
|0
|33
|13
Kasımpaşa
|31
|-16
|31
|14
Eyüpspor
|31
|-19
|28
|15
Antalyaspor
|31
|-21
|28
|16
Kayserispor
|31
|-34
|26
|17
Gençlerbirliği
|30
|-15
|25
|18
Karagümrük
|30
|-26
|20