Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu

26.04.2026 12:36

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu.

Süper Lig’in 31. haftasında derbide Galatasaray ile Fenerbahçe bu akşam saat 20.00’de karşı karşıya gelecek. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi mücadelesini Yasin Kol yönetecek.

 

DERBİNİN VAR HAKEMİ ÖMER FARUK TURTAY

 

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR koltuğunda Ömer Faruk Turtay görev yapacak. AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Buğra Taşkınsoy yer alacak.

Trendyol Süper Lig

1
Galatasaray
Galatasaray
30+4671
2
Fenerbahçe
Fenerbahçe
30+3867
3
Trabzonspor
Trabzonspor
30+2565
4
Beşiktaş
Beşiktaş
30+1855
5
Başakşehir
Başakşehir
31+2151
6
Göztepe
Göztepe
31+1251
7
Samsunspor
Samsunspor
30-342
8
Ç.Rizespor
Ç.Rizespor
31-337
9
Konyaspor
Konyaspor
30-337
10
Gaziantep FK
Gaziantep FK
31-1137
11
Kocaelispor
Kocaelispor
30-936
12
Alanyaspor
Alanyaspor
30033
13
Kasımpaşa
Kasımpaşa
31-1631
14
Eyüpspor
Eyüpspor
31-1928
15
Antalyaspor
Antalyaspor
31-2128
16
Kayserispor
Kayserispor
31-3426
17
Gençlerbirliği
Gençlerbirliği
30-1525
18
Karagümrük
Karagümrük
30-2620