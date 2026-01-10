Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR'ı belli oldu

Süper Kupa finalindeki Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde VAR hakemi olarak Ömer Faruk Turtay olacak.



AVAR'da ise Anıl Usta ile Ali Şansalan görev yapacak.



Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakayı FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak.



SÜPER KUPA'DA 5. DERBİ



Ezeli rakipler, 2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla tekrar başlayan organizasyonda bugüne kadar 4 kez karşılaştı. Geride kalan derbilerde sarı-kırmızılılar 3, sarı-lacivertliler de 1 kez kazandı. İki takım son olarak 7 Nisan 2024 tarihinde Şanlıurfa'da yapılan 2023 Süper Kupa'da rakip oldu.

Fenerbahçe bu derbiye U19 takımıyla çıkmak kararı alırken, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin 50. saniyede attığı golden sonra sahadan çekildi. Türkiye Futbol Federasyonu daha sonra bu müsabakayı Galatasaray'ın lehine 3-0 tescil etti.



GALATASARAY 7, FENERBAHÇE 3 KEZ KAZANDI



Süper Kupa'yı bugüne kadar Galatasaray 7, Fenerbahçe de 3 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.



Sarı-kırmızılılar, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 ve 2024 yıllarında kupayı aldı. Sarı-lacivertliler de 2007, 2009 ve 2014 yıllarında kupayı kazandı.