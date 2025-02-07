Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından sene başında yayımlanan fikstür sonrasında, Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman? İşte Süper Lig'de GS-FB derbi maçı tarihi.



DERBİ NE ZAMAN?



Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayımlanan 2024-2025 maç fikstürüne göre tarih belli oldu.



Süper Lig'de Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, yayımlanan fikstüre göre 23 Şubat Pazar günü oynanacak.



SÜPER LİG'DE 23. HAFTANIN PROGRAMI



7 Şubat Cuma:



20.00 Reeder Samsunspor-Atakaş Hatayspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)



8 Şubat Cumartesi:



16.00 Bellona Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor (RHG Enertürk Enerji)



19.00 Net Global Sivasspor-Beşiktaş (BG Grup 4 Eylül)



9 Şubat Pazar:



13.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)



16.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Gain Park)



19.00 Onvo Antalyaspor-RAMS Başakşehir (Corendon Airlines Park Antalya)



19.00 Galatasaray-Adana Demirspor (RAMS Park)



10 Şubat Pazartesi:



20.00 Trabzonspor-ikas Eyüpspor (Papara Park)



20.00 Sipay Bodrum FK-Göztepe (Grey Beton Bodrum)