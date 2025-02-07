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Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman? İşte Süper Lig'de GS-FB derbi maçı tarihi

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçının tarihi futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi tarihi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlanan 2024-2025 fikstürüyle belli olmuştu. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman?

Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman? İşte Süper Lig'de GS-FB derbi maçı tarihi

'in 25. haftasında , sahasında ezeli rakibi 'yi ağırlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından sene başında yayımlanan fikstür sonrasında, Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman? İşte Süper Lig'de GS-FB derbi maçı tarihi.

DERBİ NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayımlanan 2024-2025 fikstürüne göre tarih belli oldu.

Süper Lig'de Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, yayımlanan fikstüre göre 23 Şubat Pazar günü oynanacak.

SÜPER LİG'DE 23. HAFTANIN PROGRAMI

7 Şubat Cuma:

20.00 Reeder Samsunspor-Atakaş Hatayspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

8 Şubat Cumartesi:

16.00 Bellona Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor (RHG Enertürk Enerji)

19.00 Net Global Sivasspor-Beşiktaş (BG Grup 4 Eylül)

9 Şubat Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Gain Park)

19.00 Onvo Antalyaspor-RAMS Başakşehir (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Galatasaray-Adana Demirspor (RAMS Park)

10 Şubat Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-ikas Eyüpspor (Papara Park)

20.00 Sipay Bodrum FK-Göztepe (Grey Beton Bodrum)

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