Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman? İşte Süper Lig'de GS-FB derbi maçı tarihi
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçının tarihi futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi tarihi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlanan 2024-2025 fikstürüyle belli olmuştu. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman?
Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından sene başında yayımlanan fikstür sonrasında, Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman? İşte Süper Lig'de GS-FB derbi maçı tarihi.
DERBİ NE ZAMAN?
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayımlanan 2024-2025 maç fikstürüne göre tarih belli oldu.
Süper Lig'de Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, yayımlanan fikstüre göre 23 Şubat Pazar günü oynanacak.
SÜPER LİG'DE 23. HAFTANIN PROGRAMI
7 Şubat Cuma:
20.00 Reeder Samsunspor-Atakaş Hatayspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
8 Şubat Cumartesi:
16.00 Bellona Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor (RHG Enertürk Enerji)
19.00 Net Global Sivasspor-Beşiktaş (BG Grup 4 Eylül)
9 Şubat Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Gain Park)
19.00 Onvo Antalyaspor-RAMS Başakşehir (Corendon Airlines Park Antalya)
19.00 Galatasaray-Adana Demirspor (RAMS Park)
10 Şubat Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-ikas Eyüpspor (Papara Park)
20.00 Sipay Bodrum FK-Göztepe (Grey Beton Bodrum)
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