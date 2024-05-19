Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi Okan Buruk ile İsmail Kartal’ın derbi karnesi

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında 4 Fenerbahçe derbisine çıktı.



Altyapısından yetiştiği ve futbolcu olarak büyük başarılar elde ettiği Galatasaray'a 2022-2023 sezonunun başında geçen Buruk, Fenerbahçe derbilerinde 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.



Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, geçen sezon Fenerbahçe ile yaptığı 2 derbiden de 3-0'lık zaferle ayrıldı.



Bu sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan maç ise 0-0 berabere biterken, TFF Süper Kupa mücadelesinde sarı-lacivertli takımın sahadan çekilmesiyle Buruk yönetimindeki Galatasaray, müsabakayı hükmen 3-0 kazandı.



DİĞER TAKIMLARIN BAŞINDAKİ OKAN BURUK



Okan Buruk, Galatasaray haricinde kariyerinde Fenerbahçe'ye 12 kez rakip oldu.



Buruk; Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'in başında Fenerbahçe ile 11'i Süper Lig, 1'i ise Ziraat Türkiye Kupası final müsabakası olmak üzere 12 kez karşılaştı.

Okan Buruk'un takımları, lig müsabakalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.



50 yaşındaki teknik adam, 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası'nda Akhisarspor'un başında Fenerbahçe ile yapılan final maçını kazanma başarısı gösterdi.



İSMAİL KARTAL YÖNETİMİNDEKİ FENERBAHÇE

İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin başında Galatasaray'a 5 kez rakip oldu.

Sarı-lacivertli ekipte 3. dönemini geçiren Kartal, sarı-kırmızılılarla 4'ü Süper Lig, 1'i ise TFF Süper Kupa olmak üzere 5 maça çıktı. Kartal'ın öğrencileri, ligde 2 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı.



2014-2015 sezonunun ilk yarısında deplasmandaki maçı 2-1 kaybeden İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ikinci devre iç sahada rakibini 1-0 mağlup etti. Kartal'ın öğrencileri, 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında Kadıköy'de yapılan derbiyi 2-0 kazanırken, bu sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'ndaki maçta Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, 2014'teki TFF Süper Kupa'da da penaltılarda rakibine 3-2 üstünlük kurdu.



DİĞER TAKIMLARIN BAŞINDAKİ İSMAİL KARTAL



İsmail Kartal, Fenerbahçe haricinde kariyerinde Galatasaray ile 6 kez karşılaştı.



Kartal; Eskişehirspor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Konyaspor'un başında Galatasaray ile 4 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası maçına çıktı.



Sarı-kırmızılılara karşı Süper Lig'de 1 galibiyet, 3 yenilgi gören Kartal, kupada ise birer beraberlik ve yenilgi yaşadı.