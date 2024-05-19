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Galatasaray-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Galatasaray-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu. Dev derbide VAR’da Fabio Maresca görev yapacak.

Galatasaray-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol ’de tüm gözler bugün oynanacak - maçına çevrildi.

İki ezeli rakip, bu akşam saat 19.00’da RAMS Park’ta karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray-Fenerbahçe maçında görev yapacak VAR hakemini açıkladı.

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Dev derbide VAR’da Fabio Maresca yer alacak.

Şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek.

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