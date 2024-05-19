Galatasaray-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig’de tüm gözler bugün oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçına çevrildi.



İki ezeli rakip, bu akşam saat 19.00’da RAMS Park’ta karşı karşıya gelecek.



Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray-Fenerbahçe maçında görev yapacak VAR hakemini açıkladı.