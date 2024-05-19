Galatasaray - Fenerbahçe maçının VAR’ı Fabio Maresca kimdir?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'la deplasmanda kozlarını paylaşacak. Mücadelede VAR koltuğunda İtalya Futbol Federasyonu’ndan Fabio Maresca oturacak.

Fabio Maresca, 12 Nisan 1981 yılında İtalya'nın Napoli şehrinde dünyaya geldi. 1997'den bu yana profesyonel olarak hakemlik yapan 43 yaşındaki İtalyan hakem, daha önce 1 kez A Milli Takım'ın, 1 kez Fenerbahçe'nin, 1 kez de Trabzonspor'un maçlarında görev yaptı. 2020 yılında FIFA hakem klasmanına yükselen İtalyan kariyerinde 230 maç yönetmiş 1153 sarı kart, 94 kırmızı kart göstermiştir.