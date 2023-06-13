Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı ne zaman? Final derbisi için nefesler tutuldu

Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin olmuştu. 61. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu. Tüm gözler şimdi Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı tarihinde. İşte, Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı hakkında en son gelişmeler...



GALATASARAY-FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?



Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile TFF Süper Kupa maçına çıkacak.



Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak 50. Süper Kupa finalinin tarihi netlik kazanmadı.



Söz konusu müsabakanın Ağustos ayının ilk haftalarında oynanması bekleniyor.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyurulacak mücadelenin saat ve tarih bilgisi belli olduğunda ntv.com.tr adresinde olacak.



ALİ KOÇ FUTBOLDA İLK KUPASINI ALDI



Fenerbahçe, 9 yıllık kupa hasretine İzmir'de son verdi. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 yenen Fenerbahçe, kupayı 7. kez müzesine götürdü. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbol branşında ilk kupasını kazandı. Sarı lacivertli takım, Türkiye Kupası'nı aldı.



Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 senenin ardından finale çıkan Fenerbahçe, 18. kez yer aldığı finalde kupayı 7. kez müzesine götürdü.



Sarı-lacivertli ekip, 1967-1968'de Altay'ı, 1973-1974'te Bursaspor'u, 1978-1979'da Altay'ı, 1982-1983'te Mersin İdmanyurdu'nu, 2011-2012'de Bursaspor'u ve 2012-2013'te de Trabzonspor'dan sonra bu sezon da Medipol Başakşehir'i yenerek bir kez daha mutlu sona ulaştı.



2012-2013'te Fenerbahçe'de takım kaptanı olan ve kupayı kaldıran Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, eski takımına rakip olduğu finali kaybetti.