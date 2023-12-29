Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa öncesi kriz: TFF'den İstiklal Marşı açıklaması

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bu akşam oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçı öncesi kriz yaşanıyor. Suudi yetkililer bazı taleplere olumsuz cevap verdi.

Riyad'da oynanacak olan Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe'ye Atatürk pankartı, tişörtü ve İstiklal Marşı'na izin verilmeyeceği öne sürüldü.



Yasağı koyanın Suudi hükümeti olduğu iddia edildi. İki kulüp yasağın kaldırılmasını talep ediyor.

Takımların sahaya 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' pankartı ile Atatürk posteri ve tişörtü ile çıkma isteğinin ise çözüme kavuşturulması bekleniyor.

Talepler karşılanmazsa Galatasaray sahaya çıkmama kararı aldı.

TFF'DEN AÇIKLAMA



TFF'den yapılan açıklamada, "Süper Kupa Maçı Türk Bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, Şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender’in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır." denildi.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ise "İstiklal Marşı ile ilgili taahhütname var. Suudiler bu taahhütnameye uymak zorunda." dedi.

Yetkililerin görüşmeleri sürerken gelişmelerin ardından Galatasaray'dan yapılan paylaşımda, "Fenerbahçe karşılaşmasına, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel hazırlanan formamızla çıkacağız!" denildi.