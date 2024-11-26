Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa maçlarının hakemleri açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü sahaya çıkacak olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.



Slavia Prag-Fenerbahçe: Sascha Stegemann (Almanya)

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasındaki Slavia Prag (Çekya)-Fenerbahçe maçında Alman hakem Sascha Stegemann düdük çalacak.



UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da 28 Kasım Perşembe günü oynanacak karşılaşmada Stegemann'ın yardımcılıklarını vatandaşları Marco Achmüller ile Christof Günsch üstlenecek.



Müsabakanın dördüncü hakemliğini Florian Badstübner yapacak. Mücadelede Benjamin Brand VAR, Tobias Reichel ise AVAR olarak görev alacak.

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv: Simone Sozza (İtalya)

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv arasında 28 Kasım Perşembe oynanacak maçı İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek.



UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın Debrecen kentindeki Nagyerdei Stadı'nda TSİ 20.45'te başlayacak müsabakada Sozza'nın yardımcılıklarını vatandaşları Alberto Tegoni ile Giovanni Baccini üstlenecek.



Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Andrea Colombo yapacak.



Mücadelede Daniele Chiffi VAR, Paolo Mazzoleni ise AVAR olarak görev alacak.

AZ Alkmaar-Galatasaray: Horatio Fesnic (Romanya)

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 28 Kasım Perşembe günü Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk olacağı maçta Romanya Futbol Federasyonundan hakem Horatiu Fesnic düdük çalacak.



UEFA'nın açıklamasına göre, AZ Stadı'nda TSİ 20.45'te başlayacak müsabakada Fesnic'in yardımcılıklarını Valentin Avram ve Alexandru Cerei yapacak.



Szabolcs Kovacs'ın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada Catalin Popa VAR ve Sebastian Coltescu​​​​​​​ AVAR görevini üstlenecek.