Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi

TFF, Süper Lig'de 5. haftanın ardından PFDK'ya yapılan sevkleri açıkladı.



Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin çirkin ve kötü tezahürattan dolayı PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 14.09.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 15.09.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu EDIN VISCA’nın aynı müsabakadaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 16.09.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 15.09.2024 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.- FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."