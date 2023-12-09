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Galatasaray, Fenerbahçe'nin rekorunu tazeledi

Galatasaray, Süper Lig'de 15 haftada topladığı 40 puan ile bir sezonda 15. maçlar itibarıyla en yüksek puan rekorunu tazeledi. Sarı-kırmızılılar böylelikle Fenerbahçe'nin 2004/05 sezonunda kırdığı bu rekora ortak oldu.

Galatasaray, Fenerbahçe'nin rekorunu tazeledi

Trendyol 'in 15. haftasında , Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar sahadan 3-1 galip ayrılarak puanını 40'a yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Okan Buruk'un öğrencileri 15 haftada 40 puan toplayarak bir sezonda toplanan en yüksek puan rekorunu egale etti.

Son olarak 2004/05 sezonunda 40 puan toplamıştı. Sarı-kırmızılı ekip böylelikle bu rekora ortak oldu.

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