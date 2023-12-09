Galatasaray, Fenerbahçe'nin rekorunu tazeledi

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar sahadan 3-1 galip ayrılarak puanını 40'a yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Okan Buruk'un öğrencileri 15 haftada 40 puan toplayarak bir sezonda toplanan en yüksek puan rekorunu egale etti.

Son olarak Fenerbahçe 2004/05 sezonunda 40 puan toplamıştı. Sarı-kırmızılı ekip böylelikle bu rekora ortak oldu.