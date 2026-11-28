Galatasaray, Fenerbahçe'yi de devirdi, zirvede yalnız kaldı
28.11.2026 21:24
İki takım da maçı 34'er ribauntla tamamlarken hücum ve savunma ribauntları sayıları da (11-23) aynıydı.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki derbide ezeli rakibini 73-69 yenen Galatasaray Çağdaş Factoring 8'de 8 yaparak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.
Kadınlar Basketbol Ligi'nde Galatasaray Çağdaş Factoring derbide Fenerbahçe Tarfin'i 73-69 yenerek 8'de 8 yaptı ve liderliğini perçinledi.
Maçın ilk yarısını da 41-35 önde tamamlayan Galatasaray'da Kuier 20 sayı ile skoru sürükledi.
Beşiktaş'tan sonra Galatasaray'a da yenilen 2 derbide 0 çeken Fenerbahçe ise 6 galibiyette kaldı.
Sarı-lacivertlilerde Leila Lacan 21 sayı ile en skorer isim olsa da galibiyeti getiremedi.