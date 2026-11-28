Kadınlar Basketbol Ligi'nde Galatasaray Çağdaş Factoring derbide Fenerbahçe Tarfin'i 73-69 yenerek 8'de 8 yaptı ve liderliğini perçinledi.

Maçın ilk yarısını da 41-35 önde tamamlayan Galatasaray'da Kuier 20 sayı ile skoru sürükledi.

Beşiktaş'tan sonra Galatasaray'a da yenilen 2 derbide 0 çeken Fenerbahçe ise 6 galibiyette kaldı.

Sarı-lacivertlilerde Leila Lacan 21 sayı ile en skorer isim olsa da galibiyeti getiremedi.