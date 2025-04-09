Galatasaray, Fenerbahçe'yi yenerek seride durumu 1-0 yaptı
Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında Galatasaray Daikin ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geldi. Müsabakada kazanan taraf sarı - kırmızılılar oldu.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında Galatasaray Daikin, Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 yenerek seride 1-0 öne geçti.
İki galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği seride ikinci karşılaşma, 12 Nisan Cumartesi günü oynanacak.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Ramazan Çevik, Onur Coşkun
Galatasaray Daikin: Yasemin Güveli, Carutasu, Lazovic, Ayçin Akyol, Bongaerts, İlkin Aydın (Eylül Yatgın, Yasemin Özel, Aslıhan Kılıç, Sude Hacımustafaoğlu)
Fenerbahçe Medicana: Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Ana Cristina, Dicle Nur Babat, Drca (Gizem Örge, Özlem Güven, Meliha Diken, Arelya Karasoy, Vuchkova, Stysiak)
Setler: 25-23, 20-25, 25-23, 21-25, 15-10
Süre: 125 dakika (26, 26, 29, 27, 17)
- Etiketler :
- Haberler -
- Fenerbahçe Medicana
- Voleybol
- Galatasaray Daikin