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Galatasaray, Fenerbahçe'yi yenerek seride durumu 1-0 yaptı

Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında Galatasaray Daikin ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geldi. Müsabakada kazanan taraf sarı - kırmızılılar oldu.

Galatasaray, Fenerbahçe'yi yenerek seride durumu 1-0 yaptı

Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında Galatasaray Daikin, Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 yenerek seride 1-0 öne geçti.

İki galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği seride ikinci karşılaşma, 12 Nisan Cumartesi günü oynanacak.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ramazan Çevik, Onur Coşkun

Galatasaray Daikin: Yasemin Güveli, Carutasu, Lazovic, Ayçin Akyol, Bongaerts, İlkin Aydın (Eylül Yatgın, Yasemin Özel, Aslıhan Kılıç, Sude Hacımustafaoğlu)

Fenerbahçe Medicana: Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Ana Cristina, Dicle Nur Babat, Drca (Gizem Örge, Özlem Güven, Meliha Diken, Arelya Karasoy, Vuchkova, Stysiak)

Setler: 25-23, 20-25, 25-23, 21-25, 15-10

Süre: 125 dakika (26, 26, 29, 27, 17)

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