Galatasaray, filede Aslıhan Kılıç ve Eylül Akarçeşme'yi kadrosuna kattı

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Aslıhan Kılıç ve Eylül Akarçeşme ile 1'er yıllık anlaşma imzaladı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta düzenlenen imza töreni Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara’nın katılımıyla gerçekleşti.

Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara ve oyuncular, imza töreninin ardından açıklamalarda bulundu.

Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, gelecek sezon zirveyi zorlayacak bir takım kurduklarını belirterek, "Sene sonunda yepyeni, pırıl pırıl bir takım. Hemen hemen hepsi milli takım oyuncusu olan genç yıldızlarımızla imza atacağız dedik. Önce Yasemin'lerle attık, şimdi de Aslıhan ve Eylül ile atıyoruz. Baştan beri çok umutluyum. Burada başarıya ulaşacaklarına eminim. Hem bireysel olarak hem takıma verecekleri katkıdan dolayı şimdiden kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı olur. Sözünü ettiğimiz yıldızlardan bir diğeri de Eylül. Ocak ayında prensip olarak anlaşmamıza rağmen açıklayamadık çünkü rakibimizin de en başarılı oyuncularından biriydi. En iyi oyununu da bu sene bize karşı oynadı galiba. Hem karakter olarak hem de sportif performans olarak çok takdir ettiğimiz bir kişi, takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Aramıza katıldığı için çok mutluyuz. Hem kendisi hem de kulübümüz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

ASLIHAN KILIÇ: BÜYÜK BİR TARAFTARIN ÖNÜNDE FORMA GİYECEĞİM İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM

Pasör pozisyonunda oynayan 26 yaşındaki voleybolcu Aslıhan Kılıç, büyük bir camiaya katıldığı için çok mutlu ve gururlu olduğunu aktararak, "Hedeflerimiz tabii ki yüksek. İddialı ve genç bir takım kurduk. Bunun yanında herkes birbirine çok aşina. Çoğumuz milli takımda veya diğer kulüplerde forma terletme şansı bulduk. Gelecek sezon böyle büyük bir camiada, büyük bir taraftarın önünde forma giyeceğim için çok heyecanlıyım" diye konuştu.

EYLÜL AKARÇEŞME: ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ GALATASARAYLIYIM

Nilüfer Belediyespor'dan kadroya katılan ve libero pozisyonunda oynayan Eylül Akarçeşme ise "Böyle büyük bir camianın parçası olduğum için çok mutluyum ve gururluyum. Yeni sezonu heyecanla bekliyorum. Çocukluğumdan beri Galatasaraylıyım. Buraya geldiğimde tüylerim diken diken oldu. Çok mutlu ve heyecanlıyım" dedi.