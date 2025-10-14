Galatasaray, Flammes Carolo Basket karşısında
Galatasaray Çağdaş Faktoring, yarın deplasmanda Flammes Carolo Basket ile karşılaşacak.
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında yarın Fransız ekibi Flammes Carolo Basket ile deplasmanda karşılaşacak.
Charleville-Mezieres kentindeki Caisse d'Epargne Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 20.00'de başlayacak.
Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında konuk ettiği İtalya'nın Beretta Famila Schio ekibini 73-70 mağlup etti.
Flammes Carolo Basket ise ilk haftada deplasmanda karşılaştığı Sopron Basket'i 82-54 yendi.
