Galatasaray-Fortuna Düsseldorf hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, Summer Series Upper Austuria kapsamında oynadığı ilk hazırlık maçında LASK Linz takımına mağlup olmuştu. Sarı kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci hazırlık mücadelesinde bu akşam, Bundesliga 2 takımlarından Fortuna Düsseldorf takımıyla karşılaşacak.



GALATASARAY-FORTUNA DÜSSELDORF HAZIRLIK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Galatasaray-Fortuna Düsseldorf hazırlık maçı, 15 Temmuz (Bugün) TSİ ile 20:30'da başlayacak.



Karşılaşma D Smart 77. Kanal Spor Smart ekranından ve D Smart GO'dan canlı yayınlanacak.



GALATASARAY’IN AVUSTURYA KAMP KADROSU



"Fernando Muslera, Mathias Ross, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Batuhan Şen, Wilfried Zaha, Leo Dubois, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Mateus Tete, Halil Dervişoğlu, Hakim Ziyech, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Işık Kaan Arslan, Emin Bayram, Michy Batshuayi, Siraçhan Nas, Taylan Antalyalı, Jankat Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Baran Aksaka, Eren Aydın, Kadir Subaşı, Berat Luş, Yalın Dilek, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Berk Balaban."