Galatasaray, Frankfurt'a ilk kez kaybetti

UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının ilk haftasında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile Galatasaray karşı karşıya geldi.



Deutsche Bank Park'ta oynanan müsabaka, Frankfurt'un 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Sarı-kırmızılı ekip, Almanya temsilcileriyle yaptığı son 7 müsabakada galibiyet elde edemedi.



Alman takımlarına karşı son galibiyetini 2013'te 3-2'lik skorla Schalke 04 karşısında yaşayan Galatasaray, sonraki süreçte çıktığı 7 mücadelede 6. yenilgisini yaşadı. Galatasaray, bu süreçte 1 maçtan da beraberlikle ayrıldı.



Galatasaray, Alman takımlarıyla son 4 maçını kaybetti.



FRANKFURT'A İLK KEZ YENİLDİ



Galatasaray, Eintracht Frankfurt ile 3. randevuda ilk yenilgisini yaşadı.



İki ekip, daha önce 1992 yılında UEFA Kupası'nda mücadele etti.



Almanya'daki ilk maç golsüz beraberlikle sonuçlandı. İstanbul'daki müsabakayı ise Galatasaray 1-0 kazandı.



Sarı-kırmızılı ekip, iki maçta da gol izni vermediği Eintracht Frankfurt karşısında üçüncü müsabakada 5 gol birden yedi.



Bu karşılaşma, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde bir Alman takımı karşısında deplasmanda yaşadığı en farklı yenilgi olarak kayıtlara geçti.